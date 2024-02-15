وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو لتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة مخططات إسرائيل

دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية.



وقال "العسيلي"، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي:"إننا نجتمع اليوم بعد أكثر من 130 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة و20 يوما من إصدار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية والذي طلبت فيه المحكمة منع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة".



وأضاف: أنه "بتجاهل تام لقرار المحكمة تستمر إسرائيل بعدوانها في كافة محافظات الوطن في محاولة لتنفيذ مخططاتها بتهجير شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة".



ولفت إلى أن إسرائيل تسعى الآن في توسيع عملياتها العسكرية في رفح التي تشهد اكتظاظا سكانيا ناجما عن استيعاب أكثر من 1.4 مليون نازح في ظل تنديد وشجب دولي حول الأوضاع الإنسانية الكارثية واعتبار ذلك تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم وتجاوز الخطوط الحمراء.



ونبه "العسيلي"، إلى أن إسرائيل تعمل إسرائيل الآن في التخلص من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" الشاهد الحي على جرائم الإحتلال منذ النكبة وحتى اليوم،وذلك في محاولة لإنهاء حق العودة للشعب الفلسطيني وفي تواطؤ مع بعض الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للوكالة التي تساهم حاليا بإغاثة شعبنا في غزة.



وأكد أن الوقت قد حان لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتفق مع قرار محكمة العدل الدولية، الملزم لكافة أعضائه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني وضمان حمايته.



وقال:"إننا مستمرون في الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومساءلة دولة الإحتلال لضمان عدم الافلات من العقاب وتحملها تبعات عدوانها على االشعب الفلسطيني، وصولا الى إنهاء هذا الإحتلال واقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة العضو في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف".



وشدد: على أنه "لا تنمية بوجود الإحتلال الإسرائيلي وفي ظل جرائمه وعدوانه المستمر وقرصنته للأموال الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خطتنا الوطنية دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة".



وثمن "العسيلي" موقف مجلس الجامعة العربية نحو إعتماد قرار بشأن إعداد وتنفيذ خطة إستجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ودعم برنامج الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج تشغيل الأيدي العاملة، والعمل على آلية لدمج وإعفاء طلاب قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية.