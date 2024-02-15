الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو لتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة مخططات إسرائيل

خالد العسيلي
خالد العسيلي

دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية. 


وقال "العسيلي"، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي:"إننا نجتمع اليوم بعد أكثر من 130 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة و20 يوما من إصدار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية والذي طلبت فيه المحكمة منع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة".


وأضاف: أنه "بتجاهل تام لقرار المحكمة تستمر إسرائيل بعدوانها في كافة محافظات الوطن في محاولة لتنفيذ مخططاتها بتهجير شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة". 

حماس تحدد 3 شروط للاتفاق على صفقة تهدئة فى غزة


ولفت إلى أن إسرائيل تسعى الآن في توسيع عملياتها العسكرية في رفح التي تشهد اكتظاظا سكانيا ناجما عن استيعاب أكثر من 1.4 مليون نازح في ظل تنديد وشجب دولي حول الأوضاع الإنسانية الكارثية واعتبار ذلك تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم وتجاوز الخطوط الحمراء.


ونبه "العسيلي"، إلى أن إسرائيل تعمل إسرائيل الآن في التخلص من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" الشاهد الحي على جرائم الإحتلال منذ النكبة وحتى اليوم،وذلك في محاولة لإنهاء حق العودة للشعب الفلسطيني وفي تواطؤ مع بعض الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للوكالة التي تساهم حاليا بإغاثة شعبنا في غزة. 


وأكد أن الوقت قد حان لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتفق مع قرار محكمة العدل الدولية، الملزم لكافة أعضائه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني وضمان حمايته.


وقال:"إننا مستمرون في الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومساءلة دولة الإحتلال لضمان عدم الافلات من العقاب وتحملها تبعات عدوانها على االشعب الفلسطيني، وصولا الى إنهاء هذا الإحتلال واقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة العضو في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف". 

txt

دخول 123 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم الخميس


وشدد: على أنه "لا تنمية بوجود الإحتلال الإسرائيلي وفي ظل جرائمه وعدوانه المستمر وقرصنته للأموال الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خطتنا الوطنية دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة".


وثمن "العسيلي" موقف مجلس الجامعة العربية نحو إعتماد قرار بشأن إعداد وتنفيذ خطة إستجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ودعم برنامج الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج تشغيل الأيدي العاملة، والعمل على آلية لدمج وإعفاء طلاب قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية.

وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي شبكة الأمان العربية المخططات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني القدس غزة الضفة الغربية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محمد رمضان: "قاعد مع منتخب غانا في نفس الفندق.. ومش عارف أنام من ريحة أبو فاس"

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الانتخابات الرئاسية 2024.. معتز محمد: ألف عدو يقفون بالمرصاد

الأيرلندى بول لينش الحائز على جائزة بوكر: السياسة تُغرق الأدب

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

سليمان وهدان ردًا على "صباحى": ادعاءاتك تستهدف شق الصف المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية