مسلسلات رمضان 2024.. نور الشريف يقود العوضي للبطولة المطلقة في "حق عرب"

بزغ نجم الفنان أحمد العوضي، خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما أصبح يجسد دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، كان آخرها فيلم "الإسكندراني" الذي جسَّد فيه دور البطولة مع الفنانة زينة، ومسلسل "ضرب نار" خلال موسم رمضان 2023 مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وحقق فيلم "الإسكندارني" نجاحًا كبيرًا إذ كان يجسد العوضي فيه دور "بكر الإسكندراني"، ويمر بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، كذلك مسلسل "ضرب نار"، الذي جسَّد فيه دور "جابر" وناقش قضية الثأر.

العوضي في "حق عرب"

وينافس العوضي، في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "حق عرب"، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويًدعى "عبد ربه" وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

نور الشريف الأب الروحي لـ"العوضي"

ولا يعلم الكثير أن الفنان نور الشريف، كان له دور قوي في ظهور الفنان أحمد العوضي، إذ يعتبره الأخير بمثابة الأب الروحي له، وقال عنه العوضي قبل ذلك: «نور الشريف هو اللي اكتشفني وهو الأب الروحي لي قبل ما يكون مُعلمي».

وتابع العوضي: «كان يعاملني مثل ابنه، وكان دائمًا يقول لي، يجب عليك توسيع مداركك والثقافة في كل شىء، لأن وارد تتسئل في أي حاجة، وتتكلم في أي حاجة، وأستاذ نور الشريف شاف إني هابقى نجم».

وبدأت علاقة العوضي، بالفنان الراحل نور الشريف، خلال مسلسل «متخافوش» حين علم العوضي أن النجم الراحل يقوم بعمل "كاستينج" لاختيار ممثلين في المسلسل، وقال: «كنت في عيد ميلاد وعرفت أن نور الشريف بيعمل كاستينج للتمثيل في مسلسل ماتخافوش، أنا كنت رايح علشان أشوف نور الشريف بس علشان بحبه جدًّا، مش رايح عاوز أمثل، رُحت لقيت طابور كبير جدًّا».

وأضاف الفنان: «وقفت في آخر الطابور، لحد ما شافني نور الشريف، وعملت أكبر دور في المسلسل ابن أخته فصرت الفتى المدلل لنور الشريف، وهذا فخر لي».