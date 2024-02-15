الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أسرة أحمد العوضي في "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

ينافس الفنان أحمد العوضي، في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "حق عرب"، المقرر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر خشب" لديه ابنتين تلعبا دورهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته  الفنانة وفاء عامر.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

وكشفت منصة "watch it" الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

وكانت آخر أعمال العوضي فيلم "الإسكندراني"، ومسلسل "ضرب نار" خلال الموسم الرمضاني الماضي برفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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