الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الكرملين": البيت الأبيض يحاول تشجيع الكونجرس على تخصيص أموال لأوكرانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة مغلقة حول التهديد الخطير للأمن القومي، يحاول تشجيع الكونجرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون لتخصيص أموال لأوكرانيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا يمكنني التعليق على هذا الأمر على الإطلاق، دعونا ننتظر هذه الإحاطة، ودعونا ننتظر لنرى ما إذا كانت هناك أي معلومات حولها".


وأضاف: "من الواضح أن البيت الأبيض يحاول بالحق والباطل دفع الكونجرس للتصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال"، مشيرًا إلى أنه سيتضح نوع الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض.

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يُذكر أنه من المقرر أن يعقد الكونجرس الأمريكي جلسة إحاطة مغلقة حول التهديد الخطير للأمن القومي في وقت لاحق من اليوم الخميس، حيث ذكرت قناة "إيه بي سي" التليفزيونية أن الحديث سيدور عن خطط روسية لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

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