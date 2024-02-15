عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مذكرة وافق فيها على تأجيل المغادرة القسرية لمدة 18 شهرا لفلسطينيين موجودين حاليا في الولايات المتحدة.

ونوفمبر الماضي، حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين، بايدن على السماح للسائحين والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ودعا أكثر من 100 ديمقراطي بقيادة السناتور ديك دوربين في رسالة إلى بايدن، إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل إعفاء من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وكتب المشرعون "في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين".

وستكون الحماية المطلوبة لأسباب الإنسانية متاحة فقط للفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وليس للموجودين في منطقة الحرب أو اللاجئين في بلدان أخرى. وليس واضحا عدد الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين قد يشملهم الأمر.