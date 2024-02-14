باحثة: زيارة أردوغان للقاهرة فصل جديد لتعزيز التعاون بين البلدين

قالت الباحثة آية عبدالعزيز، إن زيارة أردوغان للقاهرة فصل جديد سيعزز التعاون بين البلدين في كثير من المجالات.

وأضافت "عبدالعزيز" في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن زيارة الرئيس التركي للقاهرة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، وتأتي استجابة لدعوة الرئيس السيسي لنظيره التركي في إطار التقارب بين البلدين.

كما أشارت إلى أن الزيارة جاءت بعد مجموعة من الترتيبات التمهيدية، مؤكدة أن زيارة أردوغان للقاهرة تعتبر تاريخية، حيث يمكن اعتبارها بمثابة فصل جديد في العلاقات سيساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات سواء السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا والدفاع.

وتابع: "وزير الخارجية التركي كان قد أعلن عن موافقة بلاده على بيع طائرات دون طيار لمصر"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا كبيرًا على عودة العلاقات وتحسنها في جميع المسارات.

وأوضحت أن الزيارة توجت بتعزيز التعاون من خلال إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي يعد بمثابة آلية للارتقاء بمستوى العلاقات بين أنقرة والقاهرة في محاولة لمواجهة التحديات المشتركة، وتنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا وعلى رأسها الحرب في غزة.