تدهور الحالة الصحية لمراسل الجزيرة "إسماعيل أبو عمر"

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاربعاء، بأن الحالة الصحية للصحفي إسماعيل أبو عمر تدهورت بعد تجدد النزيف في ساقه، إثر إصابته بقصف إسرائيلي جنوب رفح يوم أمس الثلاثاء.

ووفقا لشبكة سما الفلسطينية، فأن تدهور الوضع الصحي، لأبو عمر، اضطر الأطباء لبتر ساقه.

إصابة المراسل إسماعيل أبو عمر

أصيب مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبوعمر، والمصورأحمد مطر بجروح خطيرة إثر استهدافهما بطائرة مُسيرة إسرائيلية في منطقة ميراج شمال مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية، صاروخًا واحدًا على الأقل باتجاه "أبوعمر" و"مطر" في استهداف مباشر، ما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق إسماعيل أبوعمر اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، كما أصيب في مختلف أنحاء جسده بجروح خطيرة نتيجة شظايا الصاروخ.

وأجرى أبوعمر عملية جراحية في قسم جراحة الأوعية بمستشفى الأوروبي، وتم خلالها إجراء بتر من أعلى الركبة في قدمه اليمنى ووقف النزيف في قدمه اليسرى.