دعوة للسعادة.. الجمهور يلتف حول رسالة يحيى الفخراني في "عتبات البهجة"

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة العدل جروب البرومو الأول لمسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني الذي يعود به بعد غياب لـ 3 سنوات من خلال مسلسل من 15 حلقة هو الأول له في هذه النوعية.



كانت الإطلالة الأولى للنجم القدير في البرومو الأول مليئة بالبهجة واعتبرها الجمهور دعوة لنشر السعادة وعدم اليأس والإحباط والتمسك بالحياة تحت أي ظرف وهي الرسالة الأولى للعمل في وقت يعيش في العالم أجواء سياسية واقتصادية صعبة.



النجم القدير يقدم دورما مختلف من خلال شخصية بهجت الأنصاري يقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة وهي أننا دائما في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح.



المسلسل هو اجتماعي بالطابع التشويقي وخلال الأحداث يتنقل الفخراني الموظف المتقاعد الذي بعدت عنه أفراد أسرته في الأماكن المختلفة بحثا عن المحتوى المختلف الذي يقدمه للجمهور من خلال لقاءات ورصد للكثير من الشخصيات وقصص النجاح والحكايات الملهمة ويقابل أفراد مختلفين ويرتبط ببعضهم وهو ما يدخله في بعض المشكلات مع بعض الأفراد المحيطين به.



البرومو والبوسترات التشويقية لاقت نجاحا وقبولا هائلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بالفكرة وبطاقم العمل وعبروا عن اشتياقهم لرؤية طاقم عمل المسلسل من خلال ثنائية مجدي أبو عميرة والفنان القدير يحيى الفخراني.





المسلسل الجديد بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.