قدم لها أدونيس.. تعرف على أبرز 50 قصيدة حب من الشعر الألماني

اليوم 14 من فبراير من كل عام، يحتفي العالم بعيد الحب، وتحتل عبارات الحب الجدران الزرقاء لوسائل التواصل الاجتماعي، وتزين الشوارع بكل ما يعبرعن الحب، ويستحضر الكتاب والمثقفين القصص الأولى للحب في التاريخ، ويبقى الشعر الأداة الأولى التي اخترعها الإنسان لتعبر عن الحب وزمن العشق، في التقرير التالي نرصد أبرز القصائد التي تناولت الحب:

صدر مؤخرا كتاب "زمان العشق" عن مشروع كلمة: أبو ظبي التابع لدائرة الثقافة والسياحة، والذي يقدم خمسون قصيدة حب من الشعر الألماني الحديث قدم لها الشاعر الكبير أدونيس جاء الترجمة لمصطفى السليمان، ومحمود حسنين، وبالتعاون مع سوزان على وسلطان المعلولي.

وتحت عنوان مجاز الطبيعة وبلاغة الآله " يقول أدونيس: هكذا اجد شخصيا في هذا المشروع خصوصية ترقى إلى مستوى رمزي. من جهة تشارك فيه المرأة إلى جانب الرجل بلغة واحدة في بلد واحد، ومن جهة أخرى، ينتمي الشعراء هنا إلى بلد رمز في الصناعة أو فى ما يمكن أن أسمه ب "الفرادة الآليه"، أو "الفاوستيه: استطرادا وتبعا لذلك يفتح المشروع بقصائده وبالحب الذي تغنيه، أفقا آخر في جغرافية الثقافة الألمانية المعاصرة.

يرى أدونيس في هذه القصائد تفتح فضاءات الجسد، ببواطنه، وأعماقة، وآفاقة. بتململاته، وتطلعاته، بمكبوباته، وانفجاراته، بالطبيعة. لا بالثقافة، بالذاتيه لا بالآليه، والذاتيه هنا استقلال ووفرادة وحرية، لا ذكورية فهي بالأحرى مزيج خاص مفرد: أنوثي ذكوري. وفي ذلك ما يتخطي الثقافة التي تبتذل الجسد وتحوله إلى مجرد سلعة.

اخترنا لكم بعض من تلك القصائد منها:

اغنية حب.. راينير ماريا ريلكه

كيف لي أن أحمل روحي / كي لا تلمس روحك؟ /انا العاجز عن السقوط حرا / لكم تمنيت لو ابقيتها ضائعة في العتمة / في مكان غريب صامت / لا يمضي بعيدا / كل ما يلامسنا أنت وأنا بعيد يأخذنا / كمثل قوس يداعب أوتار الكمنجات في صوت / ينساب من وترين اثنين. / على أوتار أي الكمنجات علقنا ؟ آه يا عسلي، يا أعذوبة أغنيتي.

في الضباب.. هرمان هسه

موحش هو السير في الضباب كيفما كان ! الشجر والجحر وحيدان / الشجرة لا ترى أختها / كلتاهما في الوحدة سيان / كان عالمي عند كل باب يضج بالأصدقاء / حين أضاء حياتي نور / أما الآن، وبعد أن خيم الضباب / فقد رحل الجميع / واختفى النور.

حقا ليس حكيما / من لايعرف ماهية الظلام / الذي مفر منه / ينساب زاهدا/ ويعزلك عن العالمين / موحش هو السير في الضبا كيفا كان / كينونة وحيدة هي الحياة / حيث النفس غريبة / وكل غارق في وجدته.