الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: زيارة الرئيس التركى لمصر فرصة لبحث سُبل السلام فى المنطقة

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر، وانعقاد قمة مصرية تركية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث حجم التحديات والضغوط التي تحيط بالمنطقة في ظل الظروف المشتعلة من حروب واضطرابات أمنية متلاحقة، وعلى رأسها الحرب على غزة.

وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن زيارة الرئيس التركي اليوم لمصر بعد مقاطعة لأكثر من 12 عامًا، تحمل كثيرًا من المناقشات وجلسات التحاور لعدد كبير من الملفات، وأهمها الملف الفلسطيني، وضرورة التطرق إلى مسألة الجهود مترامية الأطراف بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهدنة الإنسانية الجديدة، وكذلك المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر وتركيا تجمعهما روابط تاريخية تمتد لسنوات عدة فضلًا عن الثقافات الثرية والغنية التي تحكم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة سيكون لها مردود سياسي واقتصادي واستراتيجي على مدى طويل، وعودة العلاقات سيكون لها نفع كبير في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف النائب محمد نشأت العمدة، أن الزيارة الحالية فرصة سانحة لبحث سبل مواجهة كافة التحديات المحيطة من أجل استعادة سبل السلام ومساره العادل في المنطقة.

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