الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل "المعلم".. أبرز لزمات مصطفى شعبان في أعماله الرمضانية

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

ينافس النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “المعلم”، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة.

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

واعتاد النجم مصطفى شعبان على وجود لزمات كلامية يشتهر بها خلال الموسم الرمضاني، وتظل عالقة في الأذهان حتى الموسم التالي.

وخلال البرومو الذي تم طرحه لمسلسل المعلم الذي يشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2024، ظهر وهو يقول "اللي جاي طلق حي" لتكون تلك هي اللزمة الكلامية للموسم الحالي.

ولم تكن المرة الأولى التي يتبع فيها شعبان ذلك الأمر، ففي مسلسل بابا المجال كان له العديد من الأفيهات، منها: «في كارنا مفيش مفيش مقارنة، واللي يأكل الحرام يأكله وهشيل جبل على كتفي بالحب وما أشيلش حبة رمل بالغصب، وأخوك على أده بس مفيش حد أده».

بينما علقت أيضا من ضمن الإفيهات مع الجمهور: «بصرف عليها من دم قلبي في مدارس لغات بس الظاهر الفلوس حرام، اللي فاهم بيريح بس مش بيستريح، جسم طفلة ولسان مطلقة، بلاش تبوري لحد ما أظبط أموري، ولو الكلام ده لينا يبقي أنتي من أعادينا، لو الأصول منفعتش أنا أيدي ما اتقطعتش، أنا بابا المجال».

وفي مسلسل العار كان لديه لزمة شهيرة وهي «إذا كان كده ماشى»، وفي مسلسل الزوجة الرابعة كانت من أكثر اللزمات انتشارًا «كله بما يرضى الله».

واستكمل شعبان مسيرته فى خلق «اللزمات» فى مسلسله «مزاج الخير» فكانت جملته الشهيرة «يتوب علينا يا رب».

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