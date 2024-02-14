الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صناع الحياة" تحتفل بمرور عام على تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالدقهلية

أحمد موسى المدير
أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة

عرض برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “CBC” تقريرًا مصورًا لنقل احتفالية مؤسسة “صناع الحياة” بمرور عام على تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بالدقهلية.

وقال أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إن المجتمع الأهلي يسعى على قدم وساق لاستكمال هذا المشروع حتى النهاية:"تلقينا دعم كبير من وزارة الصحة ووزارة التضامن".

مركز الغسيل الكلوي

في السياق،أكدت د.نجوى إبراهيم مدير عام عيادات وحدة كلى صناع الحياة، أن هذا المركز سيخدم هذه المنطقة بصورة كبيرة، خاصة أن منطقة المقاطعة لم يوجد بها مركز لمرضى الغسيل الكلوي لذا المرضى كانوا يعانون بصورة كبيرة بسبب السفر إلى المناطق التي يوجد بها مراكز الغسيل الكلوي، معبرة:"استطعنا تنفيذ 1200 جلسة غسيل كلوي واستقبلنا 30 مريض على مدار العام".

مدير عام وحدة كلى صناع الحياة: نسعى للحصول على أكثر من 20 جهاز للغسيل الكلوي

الستات مايعرفوش يكذبوا صناع الحياة وحدة الغسيل الكلوي قرية المقاطعة السنبلاوين

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