الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملًا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما؛ بتهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحددت المحكمة جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "م. ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما، بعد أن وجهت إليهما تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة مع سبق الإصرار القتل العمد

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