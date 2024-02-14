لحماية السكري وأم خريقة.. إنشاء حواجز و3 بحيرات تجميع لمياه السيول

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى للحد من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول التي تتعرض لها مصر، والتى تتضمن إنشاء حواجز وسدود إعاقة وبحيرات صناعية، بهدف حماية المنشآت العامة والمناطق البدوية والاستثمارات السياحية، خاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري، توفير كافة أوجه الحماية اللازمة من أخطار السيول والامطار الغزيرة للمواطنين خاصة في التجمعات السكنية والبدوية، وأيضا حماية المنشآت ومنها المدن والقرى، والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، حفاظًا على ممتلكات الدولة والمواطنين.

حواجز وقناة صناعية و3 بحيرات تجميع لمياه السيول

فى ذات الإطار، تفقد مسئولى الإدارة العامة للصحراء الشرقية التابعة لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، الأعمال الجارية ضمن خطة الحماية من أخطار السيول والامطار الغزيرة في عدة مناطق واودية منها وادى علم، والسكري، وأم خريقة بالصحراء الشرقية، والتى تتضمن أعمال حفر البحيرات وأعمال تكوين الحواجز ضمن عملية إنشاء قناة صناعية و3 بحيرات تجميع لمياه السيول، وأيضا إنشاء سد إعاقة وحاجز ترابي خلف البحيرات، وذلك لحماية التجمعات السكنية في الوديان.

الحماية من السيول والامطار الغزيرة

من جهته، أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول تتضمن إنشاء 1470 منشأ منها سدود إعاقة وبحيرات صناعية وحوائط توجيه، وذلك بهدف حماية ممتلكات المواطنين وحماية المنشآت الحيوية من محطات كهرباء ومياه من أية مخاطر محتملة لتجمع مياه السيول.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن خطة المشروعات القومية المنفذة تستهدف حماية كافة المدن والاستثمارات السياحية والمنشآت العامة التى تبلغ قينتها مليارات الجنيهات، إضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة والسيول من خلال خطة حصادها واستخدامها في التجمعات السكنية والبدوية واستغلالها في الزراعة والرعى.