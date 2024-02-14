اتحاد العمال: ما يحدث برفح الفلسطينية جرائم حرب إسرائيلية

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ما يحدث بمدينة رفح الفلسطينية من استهداف للمدنيين، هو استمرار وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجازر جماعية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يحدث في قطاع غزة دليل على تدهور منظومة حقوق الإنسان العالمية.

وأضاف البدوي أن الكيان الصهوني ينتهك كافة القوانين الدولية بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر بكافة مؤسساتها وشعبها ضد مخطط التهيجر الذي يسعى الكيان الصهيوني لتنفيذه لتصفية القضية الفلسطينية.

تابع: “نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والتصدي لمخططات التهجير”، لافتا إلى أن ما يقوم به الاحتلال من مجازر، يتطلب وقفة من المجتمع الدولى، لحماية الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، والحفاظ على ماقامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود للتهدئة وحل الأزمة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.