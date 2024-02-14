الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشوباشى يكشف لـ"الشاهد" كواليس صادمة لتهديده بالقتل بعد كتاباته عن الحجاب (فيديو)

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي إنه عندما طرح قضية الحجاب لم يكن ضد فكرة الحجاب وإنما الإجبار عليه، وتعاطى مع هذه الفكرة بشكل عنيف؛ لأن هناك أكثر من طريقة للتعاطي، فهناك التعاطي الناعم والتعاطي الذي يعتمد على الصدمة من أجل التصدي للتيار الجارف. 

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "اخترت حينها طريقة التعاطي الصادم؛ لأنني اكتشفت أن هناك إرهابا قمعيا وفكريا وجسمانيا لفتيات وسيدات، بجانب تخويفهن وتهديدهن طوال الوقت من أجل ارتداء الحجاب".

وتابع: "أنا ضد إجبار المرأة على الحجاب بأي شكل من الأشكال، إنما فكرة حرية الاختيار لا يوجد مجال للحديث عنه، وكانت قضية الحجاب معي عبارة عن نموذج موسع لفكرة الإجبار في المجتمع المصري والعربي والإسلامي مع المرأة، فبالرغم من أن المرأة حصلت على حريات عدة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا زالت تتعرض للإجبار والقهر والعنف داخل القرى الصغيرة، وذلك وثقته من خلال تجاربي الشخصية وعلاقاتي مع الأهالي في مختلف المحافظات".

وواصل: "مفتاح تقدم أي مجتمع أن يشعر الإنسان أن له حقوقا، فالتيار الإسلامي الذي يصدر نفسه دائما بأنه أهل العلم بالدين يصدر منه في نفس الوقت بذاءات غير الطبيعية، وهذه هي "الشيزوفرينيا"، فهم يعانون من خلل نفسي كبير، فضلا عن تبرير هذه التصرفات العنيفة، وبشكل شخصي تعرضت للسب والقذف والتهديد بالقتل بعدما كتبت عن رفضي إجبار المرأة على الحجاب".

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