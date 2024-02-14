الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تصريحات ترامب "الخطيرة" حول الناتو تثير غضب بايدن

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا شديدًا لتصريحات سلفه دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي، أمس الثلاثاء، قائلًا إنها تزيد من أهمية موافقة الكونجرس على تمويل جديد لدعم أوكرانيا.

وقال ترامب إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.

ووصف بايدن هذا التصريح بأنه "خطير" و"غير أمريكي"، مضيفًا: "كانت المخاطر كبيرة بالفعل بالنسبة للأمن الأمريكي قبل إقرار مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ الليلة الماضية، لكن في الأيام الماضية، زادت تلك المخاطر؛ وذلك لأن الرئيس السابق أرسل للعالم إشارة خطيرة وصادمة".

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