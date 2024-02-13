أطلقوا الأعيرة النارية.. استمرار حبس متهمين 15 يومًا في المرج

أصدر قاضي المعارضات المختصفي المرج قرارًا يقضي باستمرار حبس متهمين أطلقوا الأعيرة النارية، بسبب الخلاف على ركنة توكتوك 15 يوما على ذمة التحقيق.

وورد بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية في دائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقلت أجهزة الأمن تبين أن المشاجرة اندلعت بين "طرف أول" ويضم سائق "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش" و"طرف ثان" عامل وعاطل كان بحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.