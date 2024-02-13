أستاذ بالأزهر: هذه التصرفات تبطل العمل الصالح (فيديو)

قال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة، إن هناك شروط لقبول العمل الصالح، لافتا إلى أن أول هذه الشروط هو الإخلاص، وأول من ستسعر بهم النار هم ناس أقدموا على عمل صالح.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحديث النبوي الشريف يتحدث عن هولاء الأربعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، وقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

وتابع: "الإنسان يخلص فى العمل الصالح، بأن ينفق دون أن يعلم أحدا، وإن كان هناك بعض الأعمال يستحب أن يعلم بها الغير، لكى يقوموا أيضا بفعل الخير".

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