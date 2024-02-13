الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر: هذه التصرفات تبطل العمل الصالح (فيديو)

الدكتور عبد الراضى
الدكتور عبد الراضى عبد المحسن

قال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة، إن هناك شروط لقبول العمل الصالح، لافتا إلى أن أول هذه الشروط هو الإخلاص، وأول من ستسعر بهم النار هم ناس أقدموا على عمل صالح.

txt

لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟.. الشيخ رمضان عبدالمعز يجيب

وأضاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحديث النبوي الشريف يتحدث عن هولاء الأربعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، وقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

وتابع: "الإنسان يخلص فى العمل الصالح، بأن ينفق دون أن يعلم أحدا، وإن كان هناك بعض الأعمال يستحب أن يعلم بها الغير، لكى يقوموا أيضا بفعل الخير".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/23j-ZvGPUGk?si=rMm74GnqGmmGJ1sH

الدكتور عبد الراضى عبد المحسن دارالعلوم بجامعة القاهرة الحديث النبوي الشريف العمل الصالح

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

"كمين الغدر".. تفاصيل مقتل شاب على يد طليق ابنة خاله بالجيزة

وكيل "صحة الإسكندرية" تكشف الحالة الصحية لمصابى حادث التصادم بالطريق الصحراوى

بالأسماء.. مصرع 15 شخصًا في حادث تصادم كوبري الثروة السمكية بالإسكندرية

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟