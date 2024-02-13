الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع فى اليمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا حول تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى متابعة التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

ويتحدث خلال الاجتماع المغلق حول تطورات الأوضاع في اليمن، هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن وايدام وسمو مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة.

ويُركز الاجتماع على جهود الهيئات الأممية في تثبيت اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن، وذلك على ضوء رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة اليمني التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل بيرى.

وبالإضافة إلى ذلك يتابع مجلس الأمن الدولي رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وهو البند الذي قرر المجلس في الأسبوع الماضي جعله بندًا مستدامًا على خارطة أعماله يوميًا.

كما سيواصل مجلس الأمن نقاشاته على المستوى الثنائي لمسودة قرار تقدم به مندوب الجزائر في المجلس حول الصراع الدائر حاليًا في قطاع غزة.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة غدًا لمناقشة نتائج وتوصيات وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان. 

مجلس الأمن الدولي اليمن منطقة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية اطلاق النار

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