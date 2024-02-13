المشدد 15 عامًا للمتهم بقتل شخص لخصومة ثأرية فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ا" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "ن.ع" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طهطا.

المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام المتهم بالاشتراك مع آخرين بالتربص بالمجنى عليه وأطلق عليه النار من سلاح ناري كان بحوزته، مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.