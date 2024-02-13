الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحسم قمة الشباب ضد الزمالك بهدفين

الأهلي يحسم قمة الشباب
الأهلي يحسم قمة الشباب ضد الزمالك

حسم الأهلي  قمة شباب 2005 أمام الزمالك، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء في بطولة الجمهورية.

وسجل هدفي الأحمر محمد أحمد سعد ومحمد رأفت في الدقيقتين 27 و82 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “حلمي زامورا”.

وشهدت المباراة مشاركة ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الأوغندي المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما شهدت المباراة تواجد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للزمالك، بجانب حسين لبيب رئيس الزمالك.

دخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز في مباراته الأولى بالمرحلة النهائية للبطولة، لكي ينافس على صدارة الترتيب، ويمتلك الفريق في رصيده ٤١ نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق ٥ نقاط فقط عن الصدارة، وسجل الأهلي ٤٥ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا في مرماه. 

وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد 2005 الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم كل من الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة والإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

 ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبدالجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبدالله إمام إخصائي تدليك.

الاهلى الزمالك بطولة الجمهورية محمد رأفت محمد أحمد سعد

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