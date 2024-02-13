"إي اف چي" تبرم بروتوكول مع "السويدي للتنمية الصناعية" لتقديم باقة من خدمات التمويل لعملاء "السخنة 360"

أعلنت اليوم شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الشركة الرائدة في تقديم حلول تمويلية متنوعة بمجالي التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل لشركة إي اف چي فاينانس، أحد الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، لتقديم باقة شاملة من حلول وخدمات التمويل في صورة عقود تأجير تمويلي أو تخصيم لمدينة "السخنة 360"، وهي عبارة عن مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذا البروتوكول سوف تتيح إي اف چي للحلول التمويلية، العديد من حلول التمويل لعملاء ومستثمري مدينة "السخنة 360" والتي تقوم بتطويرها شركة السويدي للتنمية الصناعية على مساحة 10 مليون متر مربع. وسوف يتم توجيه هذه الحلول لتمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بنشاط المصنعين، بداية من تمويل شراء الأراضي ووصولًا إلى تمويل مختلف أنواع الأصول الثابتة وكافة خطوط الانتاج، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف السويدي للتنمية الصناعية في جذب المزيد من المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية نحو مدينتها المتكاملة "السخنة 360".

علاوة على ذلك، ستقوم شركة إي اف چي للحلول التمويلية من خلال هذا البروتوكول بتقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية، بما في ذلك التأجير التمويلي المباشر، والبيع مع إعادة التأجير بجانب تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها وبالإضافة الي خدمة تحصيل المستحقات المالية، فضلا عن تمويل دورة رأس المال العامل لهؤلاء المستثمرين. وسوف تقوم هذه الحلول التمويلية بتغطية مختلف أنواع الأصول مثل العقارات والمقرات الإدارية والتجارية والمصانع وخطوط الإنتاج المؤجرة، ومركبات النقل والتغليف وسيارات الموظفين.

وفي هذا السياق، أعرب الاستاذ طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن اعتزازه بالمساهمة في دعم مدينة "السخنة 360" المتكاملة، والتي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم باقة من الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات، فضلًا عن المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لمستثمري السخنة 360 وسعيًا إلى توفير أفضل منتجات وخدمات التمويل بنوعيه للارتقاء بالمشروعات الصناعية التي تعد أحد دعائم نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف "العياط"، أن الخبرات الهائلة التي تنفرد بها الشركة في تقديم حلول التأجير التمويلي والتخصيم سيكون لها دور محوري في إبرام مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة سعيًا لتعزيز قدرة السويدي للتنمية الصناعية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يساهم في تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأعرب المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذي يعد اضافة جديدة في محفظة الخدمات المتنوعة المقدمة من الشركة، مشيدًا بالحلول التمويلية المقدمة للعملاء والمتمثلة في إتاحة خطط سداد طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات وهي أطول خطة سداد يقدمها مطور صناعي في مصر.

وأضاف القماح أن الشركة تتبنى نهجا شاملًا لجذب الاستثمار ودعم المصنعين من خلال تقديم خدمات مضافة علاوة على بناء وإدارة المدن الصناعية المرفقة، مما يعزز من قدرة العملاء والمستثمرين على المساهمة في دعم ركائز النمو الاقتصادي وإزالة كافة المعوقات أمام انتشار الاستثمار الصناعي بشكل أكثر فاعلية.

وإلى جانب تمويل الأصول الثابتة، تشمل هذه الاتفاقية أيضًا تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات المشاركة في مدينة "السخنة 360"، علمًا بأن شركة إي اف چي للحلول التمويلية ستقدم حلول التأجير التمويلي على فترات سداد متفاوتة قد تصل إلى عشر سنوات، من أجل دعم الشركات في الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها وتحقيق مزيد من النمو والتوسع.

تجدر الإشارة إلى أن شركة السويدي للتنمية الصناعية تقوم بتصميم وتطوير مشروع "السخنة 360" الذي يمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه وفقًا لدراسات دقيقة بالتعاون مع نخبة من أكفأ الخبراء العالميين لضمان توفير جميع المتطلبات الأساسية لإقامة مدينة صناعية مستدامة وذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المصنعين والمستثمرين في المنطقة.

ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي تعد مركزًا للتجارة الداخلية في مصر وعلى طرق التجارة الرئيسية مع قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتميز المشروع الفريد بطبيعته المتوازنة والمتكاملة والابتكارية، حيث يعد وجهة للمشروعات الصناعية، واللوجستية، والسكنية، والتجارية، والتعليمية.