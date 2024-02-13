هتك عرض 3 فتيات.. المشدد 10 سنوات لدجال روض الفرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة وهتك عرض 3 فتيات بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من 3 فتيات تفيد قيام المتهم بممارسة الدجل والشعوذة عليهنّ وهتك عرضهنّ.

وبعد التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تمّ التوصل إلى المتهم وإعداد كمين محكم أسفر عن القبض عليه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب جرائمه، مدعيًا قدرته على علاج الأمراض وجلب الحظ من خلال الشعوذة والدجل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه، إلى أن تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.