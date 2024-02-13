بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

لي صديقة فيسبوكية شديدة القرب لقلبي، أصابها مرض مناعي ما، قرأت لها منشور كانت تحكي فيما تحكي عن أساليب العلاج المتبعه معها، مزيكا بليغ حمدي، أضاء كلامها بقعة كانت مظلمة في عقلي أُضيئتتحت اسم الملحن البديع وانشغلت، مؤخرا عدت الي نقاط عقلي المظلمة لانارتها، فكلما يرشح أحدهم فيلم ممتع أو فنان يستحق الرصد أو كتاب جدير بالقرأة أحتفظ علي هاتفي بكل الترشيحات، لاختلي بنفسي وامتص رحيق الإبداع في هذا العمل أو ذاك.

عدت الي بليغ، فأنا ابنة الثمانينات ليس كلنا لدينا هذا الوعي الموسيقي الكبير الذي قد يعول علية، دأبت علي رصدة ومشاهدة العديد من لقائته المصورة والمسموعة وأن كنت أقل ان اقل ما يوصف بة هذا البليغ بإنه فنان من طراز فريد. ملهم. مخلص لفنة ولإبداعة ولجنونة وجموحة أيضا.

لازالت أتذكر ردة علي احدي المذيعات وهي تسأل صاحب اروع اغنيات في تاريخ مصر والوطن العربي، "صاحب حاول تفتكرني، العيون السود، سيرة الحب،الف ليلة وليلة، زي الهوا"

هل تحب أن تستمع لأغانيك ؟

فرد عليها بإنه "لا أبدًا، أبحث دائماٍ وابداٍ عن ما سأقدمة أما ما انتهيت منه بالفعل فأحرص الا استمع الية ولا أشغل نفسي بنجاحه وردود أفعاله، لأنني لو فعلت شعرت الرضا الذي سيحبط من ولعي بالبحث عن الجديد المختلف"

مع بليغ شُغفت مع مزيكته بحياته الشخصية، ياله من رجل رقيق وملهم. تتبعت قصة حبه بوردة الجزائرية،

سمعتها تحكي عنه بكل حب العالم " وتروي مرارًا وتكرارًا عن الرجل الذي كان يهدي زوجته يوميًا باقة ورود في الصباح "

تقول وردة بالحرف " كان بوهيمي النزعة لم يكترث لمال ابدًا، لو كان حوش اللي صرفة عليا بس ورد كان بني عمارة" يسهل عليك تلاحظ كيف كانت تلمع عيونها وتنجلي بكحل حبه عندما تقص علي الحضور تلك القصة التي تكاد تكون خيالية ! كم تشعر بالفخر لا لأنها وردة الجزائرية ولكن لانها كانت الزوجة التي تتلقي من زوجها باقة ورود بشكل يومي، أتخيل كم شعرتي أنك أستثنائية وكم تلحفتي بهذا الحب ضد برودة وقسوة الزمان ؟

أكاد أجزم ان العديدات وقد أكون منهن أننا نغبضك وردة كثيرًا ولكن نشكرك أكثر فكنتي ملهمة ملك الموسيقي وحبك فجر كل طاقات الإبداع فية ليؤنسنا ويسعدنا.

أحببت قصة حبهما، وما احتوته هذة القصة من انتصارات وخيبات نعلم معظمها.

قد نكون نحن الاشخاص العاديين، تجرعنا بعض منها ومررنا به، نعود نستحلب سعادة الذكريات السعيدة ا باستدعائها عند الرغبة من داخل عقولنا نسترجعها في شريط يمر في ثوان. وندفن ونتناسي الخيبات.



ولكن بليغ، كان كموسي عندما شق البحر لينقذ قومة ويمروا في سلام، استخدم بليغ، هذة الخيبات والهزائم في قصة حبه الملهمة ليحولها الي روائع خالدة تصل أجيال وأجيال بسلام أمنين علي شط الألفة والمتعة، روائع ستحي اكبر من عمره بقرون.

فبليغ نبع المحبة الذي لا ينضب، زمزم العشق الذي يروي القاصي والداني بلا شروط، فقط اذهب الى مزيكته، وادر سنبور الفن والبهجة وانهل كما يروق لك والحساب قد سدده عنا مقدما *بلبل * كما كان يطلق علية اصدقائة، لأجيال اتت وستأتي انت من بينهم، ولديك من الحظ ان تتوافر حولك تلك السبل لمزيكا ساحرة ل "ملك الموسيقي" أحد أحب ألقابه الي قلبي.

ككل حبيبن عندما يختلفوا او يفترقا قد تبدي النساء تطرف أكبر في الغضب، وذلك لإنها في رأيي تشعر بشكل أعمق من الرجل أو ربما كانت تحب بشكل أكثر تطرف أيضا.

سأل احد الصحفيين وردة بعد أنفصالها عن أحوال بليغ حمدي ف أجابت " مين بليغ؟! معرفش حد بالاسم دة "؟

لما وصل الي مسامعه ما قد قًيل، كتب بدموع صادقة خالص عتابه الي وردة،بصوت ميادة الحناوي في أغنيتها الشهيرة. الحب اللي كان.

حبيبي يا أنا، يا أغلى من عينيﱠ نسيت مين أنا؟

أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوام من قبل الأوان

نسيت إسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان

وصل عتاب بليغ الي وردة عبر الأحبال الصوتية لـ ميادة الحناوي! والتي كانت علي غير وفاق مع وردة بسبب غيرة عاطفية وفنية.وهو المدهش في المسألة برمتها، ان الغيرة هو السبب الرئيسي في افتراق الحبيبن.

وعندما يشتاق ويحن من هو بحجم بليغ حمدي، فيمنح عتابه لتتغني به احدي ألد أعداء حبيبته!

هو ذلك خلاصة بليغ حمدي فوضي الحياه وعبقرية الفن المذهلة.

القصة ملهمه ودافئة وإن كانت نهايتها تعيسة، كما الاصل في الأشياء، إلا إنها تستحق التأمل.

ولكن إنتبه إن كنت ستتأمل قصة حب بليغ ووردة أو تستمع الي موسيقاه،من إحدي دول الخليخ العربي ف عليك ان تحتاط وترتدي من ملابسك أثقلها. حيث أن الطقس تحول وتبدل بجنون منقطع النظير حيث هبطت ثلوج من السماء علي ساكني دولة "الامارات العربية الشقيقة" لأول مرة في تاريخها بالأمس الموافق 12/2/2024، وهو ما أدهش وصدم الملايين، وهو ما يعده خبراء الطقس أحد تبعات مشاكل الإحتباس الحراراي، تبدل الطقس بشكل قد يكون فنتازي ولا منطقيأحيانا.

رايح بينا علي فين ي طقس؟!