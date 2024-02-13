زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى 85.2 مليار جنيه

عقدت صباح اليوم، الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة إنجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالى 2022-2023.

وقال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:

المتابعة المستمرة رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

-زيادة الطاقة المولدة الى 205.4 مليار ك. و. س بنسبة تطور 0.94% عن العام المالى 2021-2022.

- استكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه.

-التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

- بلغت الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 12.7% من اجمالى الطاقة المولدة.

- انخفاض معدل استهلاك الوقود الى 176.3 جم/ ك.و.س.

- متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

- وفي إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين، فقد تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن تصل اجمالى القدرات التى سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 ج.و.

- في إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ليكون جزء فعالًا من منظومة التحول الرقمي وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات، حيث تم الانتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (29.4 ) مليون مشترك.

- الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بجعل مصر مركزًا اقليمياَ ودوليًا لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال تدعيم خطوط الربط الكهربى مع دول الجوار والمشاركة بفاعلية في الاجتماعات الخاصة لكل من منظمة جيديكو الصينية، الاتحاد من أجل المتوسط UFM، الاتحاد العربي للكهرباء.

- زيادة عدد المشتركين إلى 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق، منهم حوالى 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالى عدد المشتركين.

- زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2021-2022 بمبلغ حوالى 14.656 مليار جنيه ليصبح 85.246 مليار جنيه في 30-6-2023.

- تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لإختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة لسداد الالتزامات الحتمية.

- تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.5 مليار جنيه.

- استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

في نهاية الاجتماع، أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح، ما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.