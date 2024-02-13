الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غداً.. أمسية فى مصر الجديدة لرصد كوكب المشترى

كوكب المشترى
كوكب "المشترى

تنظم مكتبة المستقبل بمصر الجديدة الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء أمسية فلكية لرصد كوكب "المشترى" أكبر كواكب المجموعة الشمسية ورؤية بعض ألوانه المميزة، وذلك بالتعاون مع فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وأشار رئيس مجلس إدارة  جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة الدكتور نبيل حلمي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى أن الأمسية تتضمن رصد سطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، وبالعين المجردة سيتم التعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من سماء القاهرة وكيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية.

معهد الفلك يشهد انطلاق الدورة الـ26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية (صور)

برامج التوعية الفلكية

وأكد حلمي أن تلك الأمسيات تأتي في اطار برامج التوعية الفلكية التي تتبناها جمعية مصر الجديدة لإطلاع الصغار والكبار على بعض أسرار الكواكب والنجوم والتي تتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن ووفق بروتوكولات بين الجمعية وعدد من المؤسسسات القومية في مصر.

ويحتل كوكب المشترى المرتبة الخامسة من حيث بعد كواكب المجموعة الشمسية عن الشمس، ويعد أكبر كواكبها، ويبلغ قطره 143 ألف كيلومتر عند خط الاستواء، وسمى من قبل الرومان قديما نسبة إلى أحد الآلهة الخاصة بهم، ويتكون غلافه من غازي الهيدروجين والهيليوم بشكل كبير جدا.

ويحتوي الغلاف الجوي الخاص بكوكب المشترى على خطوط داكنة وفاتحة بالتناوب، سببها الرياح الشرقية والغربية القوية، ويمتلك على سطحه نقطة حمراء عملاقة، وتعد هذه الميزة خاصة به فقط، يبلغ قطرها ثلاثة أضعاف قطر الأرض.

txt

المشاركون بمؤتمر "البحوث الإسلامية": علوم الفلك والآثار تراث الماضي ونواة نهضة الحاضر

كما يحيط بكوكب المشترى أكبر حقل مغناطيسي بين كواكب المجموعة الشمسية، ويعد من أسرع الكواكب دورانا، حيث تستغرق دورته حول نفسه 10 ساعات.

ويمتلك كوكب المشترى الكثير من الأقمار حوالي 63 قمرا، وتم اكتشاف أكبر أربعة منها على يد العالم "جاليليو" وسميت باسمه، ويحيط بالكوكب ثلاث حلقات تم اكتشافها عام 1979.

المجموعة الشمسية مكتبة المستقبل رصد فلكي المشترى جمعية مصر الجديدة التوعية الفلكية

مواد متعلقة

المشاركون بمؤتمر "البحوث الإسلامية": علوم الفلك والآثار تراث الماضي ونواة نهضة الحاضر

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

سامى قمصان يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز حسام حسن

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

قبل الاجتماع الحاسم.. بايدن: لا خيار لتبادل الأسرى سوى الهدنة في غزة

رمضان 2024.. جرائم الاحتلال تظهر فى البوستر الأول لمسلسل مليحة

شوبير يكشف عن موقف ثنائى الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟