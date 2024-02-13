غداً.. أمسية فى مصر الجديدة لرصد كوكب المشترى

تنظم مكتبة المستقبل بمصر الجديدة الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء أمسية فلكية لرصد كوكب "المشترى" أكبر كواكب المجموعة الشمسية ورؤية بعض ألوانه المميزة، وذلك بالتعاون مع فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة الدكتور نبيل حلمي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى أن الأمسية تتضمن رصد سطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، وبالعين المجردة سيتم التعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من سماء القاهرة وكيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية.

برامج التوعية الفلكية

وأكد حلمي أن تلك الأمسيات تأتي في اطار برامج التوعية الفلكية التي تتبناها جمعية مصر الجديدة لإطلاع الصغار والكبار على بعض أسرار الكواكب والنجوم والتي تتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن ووفق بروتوكولات بين الجمعية وعدد من المؤسسسات القومية في مصر.

ويحتل كوكب المشترى المرتبة الخامسة من حيث بعد كواكب المجموعة الشمسية عن الشمس، ويعد أكبر كواكبها، ويبلغ قطره 143 ألف كيلومتر عند خط الاستواء، وسمى من قبل الرومان قديما نسبة إلى أحد الآلهة الخاصة بهم، ويتكون غلافه من غازي الهيدروجين والهيليوم بشكل كبير جدا.

ويحتوي الغلاف الجوي الخاص بكوكب المشترى على خطوط داكنة وفاتحة بالتناوب، سببها الرياح الشرقية والغربية القوية، ويمتلك على سطحه نقطة حمراء عملاقة، وتعد هذه الميزة خاصة به فقط، يبلغ قطرها ثلاثة أضعاف قطر الأرض.

كما يحيط بكوكب المشترى أكبر حقل مغناطيسي بين كواكب المجموعة الشمسية، ويعد من أسرع الكواكب دورانا، حيث تستغرق دورته حول نفسه 10 ساعات.

ويمتلك كوكب المشترى الكثير من الأقمار حوالي 63 قمرا، وتم اكتشاف أكبر أربعة منها على يد العالم "جاليليو" وسميت باسمه، ويحيط بالكوكب ثلاث حلقات تم اكتشافها عام 1979.