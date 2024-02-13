الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي

القمة العالمية للحكومات
القمة العالمية للحكومات

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القمة في يومها الثاني، تشهد حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي يشارك في جلسة بعنوان "حوار مع ضيف الشرف رئيس الجمهورية التركية"، كما يلقي ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا كلمة رئيسية خلال اليوم الثاني، ويشهد اليوم نفسه مشاركة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان خلال جلسة رئيسية.

وأوضحت الوكالة أن اليوم الثاني من القمة يشهد مشاركة كل من إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وتوني بلير، رئيس الوزراء الأسبق لبريطانيا، خلال جلسة بعنوان "هل تستطيع التكنولوجيا تشكيل مستقبل الأمم؟".

خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى: محمد بن راشد يستقبل رئيس الوزراء

الارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم

وأشارت إلى أنه - خلال اليوم الثاني من القمة - يحاور عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAl، في جلسة بعنوان حوار مع مطور ChatGPT.

وأضافت أنه ضمن اليوم الثاني للقمة، يتم تنظيم جلسة بعنوان "رؤية إقليمية للفرص والتحديات المستقبلية"، والتي تجمع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثارًا إيجابية وأحدثت تغييرًا حقيقيًا في واقع دولها ومجتمعاتها.

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