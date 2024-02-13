الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء تسلم ملفات التقدم لوظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

تواصل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، فتح أبوابها أمام الراغبين فى التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك أمام الإناث وذلك لتسلم الملفات حتى يوم 15 فبراير.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة

وللتقديم في الوظائف يجب أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.

- ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

- يتم تسجيل المتقدم الكترونيا على موقع النيابة العامة.

وسبق أن حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاونى النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الاناث والتى تبدأ من يوم 28 فبراير الجاري، وتسمر حتى 7 مارس المقبل، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وكانت النيابة العامة، قد فتحت فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتى تمت خلال الفترة من 3 حتى 8 فبراير، على أن يتم تقديم الملفات بعد تدين كافة البيانات خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

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موعد تقديم ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023

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