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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقديم ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتي 22 فبراير المقبل، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وظائف النيابة العامة

وانتهت الخميس الماضي، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت  الخميس 8 فبراير.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، كما اشترطت ألا يزيد المتقدم عن 30 عامًا وفقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

نيابة النيابة العامة وظائف النيابة العامة دار القضاء الحقوق

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