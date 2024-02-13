الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية أرمينيا يتوجه لبروكسل للمشاركة فى محادثات مع الاتحاد الأوروبى

وزير الخارجية أرارات
وزير الخارجية أرارات ميرزويان

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، أن وزير الخارجية أرارات ميرزويان، سيتوجه في زيارة عمل إلى بروكسل للمشاركة في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء.

 

وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي سيعقد اليوم، بمشاركة وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل.

 

وأشار البيان إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن مجموعة واسعة من القضايا، تشمل عملية تنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإصلاحات المنفذة في أرمينيا ونتائجها.

 

كما سيتم التطرق إلى آفاق تعميق الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الحالية والتحديات القائمة، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني في جنوب القوقاز والقضايا الإقليمية، بحسب البيان.

 

وأضاف البيان أنه بعد انتهاء الاجتماع، سيعقد ميرزويان وبوريل، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، سيبثه مجلس الاتحاد الأوروبي على الهواء مباشرة. 

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