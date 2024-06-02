موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الغربية

أشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن أعمال التصحيح الخاصة بالشهادة قد أوشكت علي الإنتهاء، وسيعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية لافتًا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون يومين علي الأكثر، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 والتي استمرت على مدار 6 أيام، على مستوى إدارات محافظة الغربية.

وبخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم بدء أعمال التصحيح منذ يوم السبت الماضي، وستستمر أعمال الرصد والترصيد حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال عدة أيام فقط، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية 2024

وأضاف حسن، في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن عملية التصحيح قد انتهت ومن المنتظر أن تتم عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية خلال اليوم السبت، وغدًا والأحد على الأكثر، موضحًا أن النتيجة سيتم اعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يوم الأحد على الأكثر، ويتم إعلانها في نفس اليوم أو اليوم التالي في أسوا تقدير.

وأكد وكيل الوزارة، على أنه نبه على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، واتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وعدم خروج أحد إلّا بعد الانتهاء من التصحيح.

وكان نحو 88 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 412 لجنة امتحانية، تابعة لـ 10 إدارات تعليمية على مستوى محافظة الغربية، ويتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.