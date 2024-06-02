الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن أعمال التصحيح  الخاصة بالشهادة قد أوشكت علي الإنتهاء، وسيعقب ذلك عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية لافتًا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال مراحل الكنترول فى غضون يومين علي الأكثر، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 والتي استمرت على مدار 6 أيام، على مستوى إدارات محافظة الغربية.

 

وبخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم بدء أعمال التصحيح منذ يوم السبت الماضي، وستستمر  أعمال الرصد والترصيد حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال عدة أيام فقط، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية.

4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية 2024

وأضاف حسن، في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن عملية التصحيح قد انتهت ومن المنتظر أن تتم عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية خلال اليوم السبت، وغدًا والأحد على الأكثر، موضحًا أن النتيجة سيتم اعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يوم الأحد على الأكثر، ويتم إعلانها في نفس اليوم أو اليوم التالي في أسوا تقدير.

 

وأكد وكيل الوزارة، على أنه نبه على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، واتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، وعدم خروج أحد إلّا بعد الانتهاء من التصحيح.

 

وكان نحو 88 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 412 لجنة امتحانية، تابعة لـ 10 إدارات تعليمية على مستوى محافظة الغربية، ويتطلع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه أعمال التصحيح اعتمادها من محافظ الغربية طلاب الشهادة الإعدادية تصريح خاص لـ “الدستور” الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

تواصل حملات الرقابة على الأسواق في المحلة الكبرى بالغربية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالغربية

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم مروع بطريق "زفتى - طنطا"

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

اليوم.. "حماة الوطن" يطلق مراجعات الثانوية العامة بمركز زفتى فى الغربية

لمنع الغش التجارى واحتكار السلع.. تحرير 76 محضرًا لمخالفات بالأسواق فى الغربية

إغلاق 130 محلًا تجاريًا لمخالفة مواعيد الغلق فى الغربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل.. الشرطة الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات ضد المتظاهرين فى تل أبيب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عاجل.. جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف هدفا فى بعلبك شرقى لبنان

أسامة القوصى يكشف لـ"الشاهد" علاقته بقتلة الرئيس الراحل أنور السادات (فيديو)

حريق هائل يلتهم 16 منزلاً وحوش فى سوهاج.. وإصابة 10 من أصحابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين