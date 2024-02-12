"الجيل" يدين القصف الإسرائيلي لرفح.. و"الشهابي" يُطالب بتجميد اتفاقية السلام

أدان حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، القصف الإسرائيلي على مدينة رفح وارتكاب المزيد من المجازر البشعة ضد الشعب الفلسطينى من المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وهم الذين هجروا قسريا من قطاع غزة تحت الغارات الوحشية لطائرات العدو الصهيونى والذى راح ضحيته 100 ألف فلسطينى منذ اندلاع الحرب.

وأكد رئيس حزب الجيل في تصريحات له، أن الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن كل المجازر الوحشية التى تنتظر مليون ونصف مليون فلسطينى نزحوا من مدينة غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية مشددا على أنها شريكة لحكومة النتن ياهو فى كل الجرائم النازية لجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وتابع: حكومة “نتنياهو” تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التى صدرت قبل أسبوعين، وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أى خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة جماعية.

وحمّل "الشهابي" المسئولية للإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا عن هذه المجازر التى سيتعرض لها الشعب الفلسطينى، منوها إلى الدعم الأمريكى المطلق للمتطرف الارهابى نتنياهو وجيشه النازى والذى أعطى الضوء الأخضر لاستمرار العدوان الوحشى الصهيونى على المدنيين باستخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو فى كل مشروعات القرارات التى قدمت فى مجلس الأمن الدولى لوقف إطلاق النار

وأكد “الشهابى” وقوف حزبه زدعمه للدولة المصرية وقيادتها السياسية فى كل مواقفها المبدئية الثابتة الرافضة للعدوان الوحشى الاسرائيلى وللمخطط الصهيونى الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتهجير اهلنا فى غزة قسريا إلى مدينة رفح الفلسطينية خط أحمر واعتباره نقضا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل تهديدا للأمن القومى المصرى.

وطالب “الشهابى” بتجميد اتفاقية السلام وسحب السفير المصرى من إسرائيل واعتبار السفير الإسرائيلى فى القاهرة شخص غير مرغوب فيه.