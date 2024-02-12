الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حلمى القتيل

جريدة الدستور

جوايا حلم اتقتل

وآمال كتير بتموت

وكلام ف حلقى اتسجن

ولسان بداء السكوت

ولحد إمتى انتظر

على ناصية امبارح

فى حجرى هَمّ الزمن

وف صدرى مليون صوت

أنبش فى جرحى القديم

بضوافر الذكرى

والِف حلمى القتيل

وادحرجه لبكرة

واحفن دموع غربتى

وانا بين دراعاتك

يطوينى خوفى وأحس

بألف إيد برة

فاردة المخالب

لتار بايت وغِل قديم

عايزين ولادك فى دارهم

يبقم معازيم

ومص دم الضحايا

اللى اندفع لك مهر

أيام ما كنتى العروسة

وأنا لسه طفل يتيم

أنا دم أبويا اتفرشلك

فى الصحارى نجيل

ودا دم عمى اللى جالنا

فى هواكى قتيل

مغسول بُه توبك

فى ليلة الحنة م الأنجاس

وروحهم اتعلقت

ليلة الفرح قناديل

ما تواربى بير رحمتك

وسيبينا نملا الكاس

قفلاه فى عز احتياجنا

لفرفطة أنفاس

دول اللى شقُّوا

طريق السعى لرحابك

وملِّكوك عرشهم

وحكِّموك ع الناس

لو ضاق خناق رهبتك

من شدة الأحكام

عُقد الوداد ينفرط

والحبَّة تبقى بكام؟!

ويبلى توب التسامح

على جتة المظاليم

يتهتك الصبر م الصبر

اللى طال أعوام

على بابِك اللى اتقفل

كام ألف إيد بتدب

منهم غريمى اللى زاحم

فى الصفوف بيسب

وقبل بابِك

فتحتيله دراعاتك

وطردتى من رحمتك

ابنى اللى لسه بيشب

ساعتها شوقى اتعتر

فى الحاضر المدبوح

وشوفت دوس القدم

على خَدِّنا مسموح

ودموع بتنزف ندم

فى كل أركانك

تغسل دروب اتروت

بدمِّنا المسفوح

فشِيلت حلمى القتيل

كفِّنته ف أحضانى

بتاريخ طويل انكتب

على صفحة قلقانى

ومليت كفوفى بمرارة

وِدِّنا المبتور

برهان ليوم أكرهك

وأجهر بعصيانى.

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

عاجل.. "الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أردوغان فى القاهرة.. ملفات الرئيس التركى فى أول زيارة لمصر منذ 12 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال