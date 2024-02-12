محافظ القليوبية: نقلة نوعية فى مستوى النظافة بجميع الأحياء والمدن

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص يحقق نقلة نوعية في مستوي النظافة بجميع أحياء ومدن المحافظة.

خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية

وأشار الهجان، خلال مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة بحضور وزيرى البيئة والتنمية المحلية، إلى أن التعاقد سيتيح كذلك وضع منظومة متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل لشركة نهضة مصر مع الاستفادة من الكوادر البشرية التابعة للمحافظة بهدف تحقيق ما تسعى إليه الدولة بإعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان إلى أن المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية في حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص أكثر من 40% من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظرًا للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة، حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة 1.752.333 مليون نسمة، وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة، وتلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم.

وأوضح الهجان أن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة يسهم في تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها، لافتًا إلى سعى المحافظة لتحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة المالية والقيادات التنفيذية بالوزارات الثلاث بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات في هذا الملف لأبناء المحافظة.

ومن جانبه وجه حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، الشكر للحكومة على ثقتها الكبيرة، وعلى دعم وزراء التنمية المحلية، والبيئة، كما توجه بالشكر لمحافظ القليوبية، وأعرب عن سعادته بتوقيع عقد أعمال النظافة، لعدد من أحياء محافظة القليوبية، والتى تمثل أحد أجزاء القاهرة الكبرى ومن أكثر المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأشار حسام الدين إمام إلى أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى شركات المقاولون العرب، تقوم بأعمال منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية وبذلت جهودًا كبيرة من أجل تطوير الأداء مما لاقى استحسان المسئولين وسكان الإسكندرية، ونتج عنها تطور كبير فى مستوى النظافة بالمحافظة.

وأضاف حسام الدين أن الشركة تقوم كذلك بأعمال النظافة بمحافظة القاهرة بأحياء حلوان والمعصرة، ومشيرًا إلى أن توقيع عقد أحياء شبرا شرق وشبرا غرب والخصوص سوف يكون تحديًا جديدًا تخوضه الشركة من أجل إحداث تطوير يشعر به المواطن، ومن أجل خلق بيئة نظيفة تساعد على تحقيق التنمية التى تسعى الدولة من أجل نشرها.

وأكد رئيس مجلس إدارة نهضة مصر أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها وتوسعها داخل القطر المصرى وفق منهج علمى وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المحلية والأجنبية.