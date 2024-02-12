الإثنين 12 فبراير 2024
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رياضة

عبدالرحمن عبدالرازق: هدفي تحقيق إنجاز ورفع علم مصر في بارالمبياد باريس 2024

عبد الرحمن عبد الرازق
عبد الرحمن عبد الرازق

أبدى عبد الرحمن عبد الرازق لاعب منتخب مصر للباراتايكوندو، سعادته بالتأهل إلى بارالمبياد باريس 2024، وذلك بعدما حصل على المركز الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، المقامة في العاصمة السنغالية داكار.

وقال عبدالرحمن عبدالرازق في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية المصرية، إنه سيبذل كل الجهد الممكن من أجل تقديم مستوى مشرف للتايكوندو المصري في بارالمبياد باريس 2024.

وأكد عبد الرازق أن هدفه الأول هو حصد ميدالية في باريس، ويتمنى تحقيق الميدالية الذهبية في المنافسات.

ووجه لاعب منتخب مصر للباراتايكوندو الشكر لمسئولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ومسئولي الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، على الدور الكبير الذي بذلوه معه خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على المركز الأول في التصفيات الأفريقية، والوصول إلى البارالمبياد.

كما أثنى اللاعب على الدور الكبير من الجهاز الفني والإداري والطبي لاتحاد التايكوندو، معه خلال المنافسات الأفريقية وتذليل كافة الصعاب أمامه في المنافسات.

واختتم عبد الرحمن عبد الرازق تصريحاته بوعد خاص للجماهير المصرية، مؤكدًا أنه يسعى لحصد الميدالية الذهبية في البارالمبياد ورؤية العلم المصري متصدر كافة منافسيه في باريس، مطالبًا الجماهير المصرية بدعم كل الأبطال المصريين، في الرياضات الجماعية والفردية البارالمبية والأولمبية.

التايكوندو المستشار محمد مصطفى منتخب مصر للباراتايكوندو البارالمبية المصرية والفردية البارالمبية والأولمبية

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