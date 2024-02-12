الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة للاتجار بالأسلحة النارية فى البدرشين

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالأسلحة والبنادق الآلية بالبدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات من الأسلحة والنارية والذخائر وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي؛ لفحصها وإعداد تقرير فنى بها.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط تشكيل عصابي لممارسته نشاطا إجراميا في الاتجار بالأسلحة، حيث أكدت المعلومات قيام عامل مقيم بمنطقة البدرشين بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال وجوده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص مقيمون بالجيزة وبحوزتهم 4 بنادق خرطوش، 3 طبنجات "بينها 2 طبنجة معدلة" 3 خزن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة الجيزة حبس البدرشين مصلحة الطب الشرعي

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