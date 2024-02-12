ما هى توابل اليقطين.. وما علاقتها بأمراض القلب والسكر؟

يوجد عدد ضخم من التوابل المميزة، التى تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا أبرز تلك التوابل المميزة، ونسلط الضوء على واحد من أهم تلك التوابل وهي توابل اليقطين كما جاء في موقع "هيلث".

تعتبر توابل اليقطين من النكهة الموسمية المحبوبة يتكون من مزيج من التوابل التي تشمل عادة القرفة والقرنفل والزنجبيل وجوزة الطيب والبهارات، إضافة إلى مذاقها الذي لا يقاوم، تقدم توابل اليقطين أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعلها أكثر من مجرد متعة موسمية.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

التوابل بما في تلك المستخدمة في توابل اليقطين، توفر مجموعة من مضادات الأكسدة ومضادات الأكسدة هي مركبات طبيعية موجودة في الأطعمة النباتية مثل التوابل والأعشاب والفواكه والخضروات.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في بذور اليقطين كدرع وقائي لكل من النبات والأشخاص الذين يستهلكونها في الأطعمة والمشروبات فهي تساعد الجسم على تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يأتي من مستويات الجذور الحرة العالية، الجذور الحرة هي جزيئات ضارة تأتي من عوامل سلبية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والضغط النفسي والعاطفي .

يساعد في تقليل الالتهاب:

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية لمسببات الأمراض والمحفزات الضارة، الالتهاب الحاد هو استجابة قصيرة الأجل، وإذا استمرت فإنها تتحول إلى التهاب مزمن، يرتبط الالتهاب المزمن بتطور العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي واضطرابات التنكس العصبي.

التوابل المستخدمة في توابل اليقطين تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وهي الزنجبيل والقرنفل والقرفة، حسب الأبحاث.

يساعد في توازن نسبة السكر في الدم

هناك نحو 80 نوعاً من التوابل التي تحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات موجودة في الأطعمة النباتية والتي تظهر آثاراً صحية مفيدة، بما في ذلك القدرة على موازنة نسبة السكر في الدم تعد القرفة والزنجبيل والقرنفل من بين التوابل التي تم تقييم استخدامها المحتمل في إدارة مرض السكري .

القرفة، على سبيل المثال تحتوي على عامل خاص قد يساعد في تحسين وظيفة الجزر، وهي أجزاء من البنكرياس تنتج الأنسولين والهرمونات الأخرى التي تنظم نسبة السكر في الدم، ثبت أن القرفة بأشكالها المختلفة تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الآليات المرتبطة بتأثيرات القرفة المضادة لمرض السكري.

يساعد في حماية قلبك:

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) حالات مثل السكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي، إنه السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

ويتميز بتصلب الشرايين تراكم الدهون والالتهاب المزمن في جدار الوعاء الدموي، يبدأ تصلب الشرايين عندما تتضرر الخلايا المبطنة للشريان، ويلتصق LDL المؤكسد أو " الكولسترول السيئ " بالجدار الداخلي للشريان.

لاحظ باحثون أن أمراض القلب والأوعية الدموية تبدو أقل انتشارًا في المناطق حول العالم التي تستخدم المزيد من التوابل في طهيها. من المحتمل أن يكون هناك العديد من العوامل التي تساهم في ذلك.

مع ذلك، تشير الأبحاث الناشئة إلى احتمال أن تقدم بعض التوابل فوائد وقائية للقلب وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.