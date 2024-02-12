الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطع المياه عن حي السفارات بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة كبرى

قطع المياه
قطع المياه

تسبب كسر في ماسورة مياه في قطع المياه عن  سكان حي السفارات في مدينة نصر شرق القاهرة. 

وكان الخط الساخن لشركة المياه قد تلقى شكاوي من سكان حي السفارات بمدينة نصر، يفيد بغرق شوارع حي السفارات نتيجة تسريب مياه إثر كسر في ماسورة مياه.

 

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انفجار ماسورة مياه بشارع لبنان بالمهندسين.. وجهود مكثفة للإصلاح

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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفلتين من أسانسير في مدينة نصر لـ7 فبراير

على الفور تم توجيه فرق الإنقاذ من الشركة والتعامل مع البلاغ وجاري إصلاح الماسورة، في إطار متابعة من اللواء ا ح / أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بينما تتابع الإدارة العامة للمرور الحالة المرورية وتسيير حركة السيارات لعدم تعطلها بسبب غرق الشوارع. 

حي السفارات كسر ماسورة ماسورة مياة غرق شوارع حي السفارات مدينة نصر

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