قطع المياه عن حي السفارات بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة كبرى

تسبب كسر في ماسورة مياه في قطع المياه عن سكان حي السفارات في مدينة نصر شرق القاهرة.

وكان الخط الساخن لشركة المياه قد تلقى شكاوي من سكان حي السفارات بمدينة نصر، يفيد بغرق شوارع حي السفارات نتيجة تسريب مياه إثر كسر في ماسورة مياه.

على الفور تم توجيه فرق الإنقاذ من الشركة والتعامل مع البلاغ وجاري إصلاح الماسورة، في إطار متابعة من اللواء ا ح / أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، بينما تتابع الإدارة العامة للمرور الحالة المرورية وتسيير حركة السيارات لعدم تعطلها بسبب غرق الشوارع.