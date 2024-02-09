الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انفجار ماسورة مياه بشارع لبنان بالمهندسين.. وجهود مكثفة للإصلاح

انفجار ماسورة مياه
انفجار ماسورة مياه بشارع لبنان

انفجرت ماسورة مياه في شارع لبنان بمنطقة المهندسين  صباح اليوم الجمعة 9 فبراير، مما تسبب في تدفق المياه إلى الشارع، وسط اهتمام كبير وتحرك عاجل من المسؤولين عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة المهندسين.

وتحركت  الجهات التنفيذية المعنية والفنيون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع انفجار الماسورة بشارع لبنان بمنطقة المهندسين، وبدأت أعمال الإصلاح فور ورود البلاغ، كما تم الدفع بسيارات شفط المياه، للسيطرة على عدم تزايد المياه بالشوارع المجاورة، وتكثف الجهات المعنية جهودها من أجل إتمام عملية إصلاح الكسر وعودة الخدمة إلى طبيعتها.   

منطقة المهندسين شارع لبنان مياه الشرب الصرف الصحي

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