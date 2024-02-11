الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المسلماني: فلاسفة إسرائيليون أعادوا كتابة التاريخ الحقيقي وليس المزيف لإسرائيل

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن إسرائيل كان لديها مفكرين مميزين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، مشيرًا إلى أنهم كانوا ضد الاستبداد والقمع والقهر وكانوا يتحدثون عن العدالة والمساواة ولكن منذ عام 1948 تغير رأي أغلب الفلاسفة وأيدوا التجربة الإسرائيلية.

 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إسرائيل منذ عام 1948 وحتى عام 1973 عاشت تجربة تعمير الصحراء وتحلية المياه، وبعد 1967 أصبحت دولة أقوى حتى أنهم كانوا يرون أنهم شعب الله المختار وأنهم الجيش الذي لا يقهر، حتى جاءت حرب أكتوبر، موكدًا أنه لولا وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل لانهارت.

 إسرائيل بعد حرب أكتوبر عانت من انهيار نفسي

وأشار إلى أن إسرائيل بعد حرب أكتوبر عانت من انهيار نفسي ومن أول 5 دقائق بالحرب لجأوا للأمريكان وانهار غرورهم، موضحًا أن العصر الذهبي لإسرائيل كان من عام 1948 وحتى 1973، مشيرًا إلى أنه في الثمانينات ظهر المفكرون الجدد بإسرائيل وهم أساتذة كبار بالجامعات وأعادوا كتابة التاريخ الحقيقي وليس المزيف، الذي كتبته الحكومات الإسرائيلية.

وتابع، أن هؤلاء المفكرين أكدوا أن ما حدث في 1948 ليس حرب استقلال ولكن مذابح وما تم من أبشع ما يكون ولكنها جرائم كبيرة جدًا، كما أنهم بددوا كل الخرافات التي ذكرها اليهود.

احمد المسلماني إسرائيل الفلاسفة انهيار نفسي التاريخ الحقيقي ليس المزيف

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