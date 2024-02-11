الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن لنتنياهو: يجب ضمان سلامة 1.5 مليون نازح خلال اجتياح رفح

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انقطاع دام 3 أسابيع وعقب وصف بايدن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة بأنه "مبالغ فيه".

واستغرقت المحادثة بين بايدن ونتنياهو نحو 45 دقيقة، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، وبعدها توجه نتنياهو مباشرة إلى اجتماع الكابينت.

وقال البيت الأبيض إن "بايدن أكد وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تتم، دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ".

وأضاف أن بايدن أكد لنتنياهو "ضرورة وجود خطة لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح"، مؤكدًا "ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق جميع الرهائن بأقرب وقت".

وشدد بايدن على أن "هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل الأمد لإسرائيل هدف مشترك"، كما دعا بايدن إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي أبدى خلال محادثته مع نتنياهو، قلقه إزاء عملية إسرائيلية في رفح، لافتة إلى أن المحادثة ركزت على العملية الوشيكة في رفح، والمساعدات الإنسانية للقطاع، وبدفع صفقة تبادل أسرى.

وأضافت القناة 12 أن بايدن طالب نتنياهو بأن تشارك إسرائيل في الاجتماع الأمريكي المصري القطري الذي سيعقد في القاهرة، بشأن مفاوضات صفقة محتملة بين حركة حماس وإسرائيل.

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