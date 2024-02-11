الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى لبنانى: اقتحام رفح يدفن القضية الفلسطينية ومصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومى

اقتحام رفح
اقتحام رفح

قال السياسي اللبناني خالد المعلم، أمين الإعلام لحزب الاتحاد اللبناني، إن التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح تعني بوضوح عدم اكتراث الكيان الصهيوني لتحذيرات المجتمع الدولي من القيام بهذه الخطوة، مضيفًا: "هذا الكيان يضع نفسه فوق القانون بل إن قادته يضعون أنفسهم فوق البشر".

واعتبر المعلم لـ"الدستور"، اجتياح الاحتلال رفح سيكون مسمار أخير في نعش المقاومة، وبالتالي دفن القضية الفلسطينية: "الاحتلال متناسيا أنه من خلال المذبحة التي ينوي القيام بها يؤسس لجيل جديد سيبصر النور ويكون أكثر حرصا على المقاومة وأكثر شراسة في المقاومة، وأن فلسطين لا يمكن أن تمحي من ذاكرة شعبها أو من ذاكرة العرب والمسلمين".

وتابع السياسي اللبناني: "هذا الاجتياح يشكل تهديدا صريحا للأمن القومي المصري ولسيناء، ومقدمة لتنفيذ العدو مخططاته بإجراء تهجير قسري لسكان رفح الفلسطينيين باتجاه سيناء، وبهذه الحالة يصبح العدو عسكريا في تماس مباشر على الحدود المصرية الفلسطينية".

واختتم حديثه: "برغم كل الظروف لا زلنا نعول على الجيش المصري للقيام بخطوة رادعة من شأنه إفهام الكيان الصهيوني بأن الأمن القومي المصري خط أحمر".

السياسي اللبناني خالد المعلم التهديدات الإسرائيلية الاتحاد اللبناني المجتمع الدولي الاحتلال القضية الفلسطينية

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