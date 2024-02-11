الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الملاذ الأخير لغزة.. العالم ينتفض ضد "خطة نتنياهو" لاجتياح رفح

رفح
رفح

أثار إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة اجتياح رفح جنوب قطاع غزة، ردود فعل دولية غاضبة فقد تلقت إسرائيل العديد من التحذيرات من قبل المجتمع الدولي تنديدا لمحاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح الملاذ الآمن الأخير لسكان غزة.

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واشنطن بوست: حلفاء نتنياهو يعارضون أى عملية عسكرية فى رفح

مصر تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

وقال وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق إن اي هجوم بري إسرائيلي على رفح سيكون له عواقب وخيمة، وحذرمن أي تصعيد إضافي.

كما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" أن مصر هددت إسرائيل بتعليق العمل بمعاهدة السلام بين الجانبين، إذا تحرك جيشها بريا في رفح.

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

حذرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، من تداعيات اقتحام إسرائيل لرفح وقالت إن ذلك أمر "بالغ الخطورة" وأنه يعتبر إنتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني، وأكدت على ضرورة إنعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية يتحمل نتيجتها كل من يدعم العدوان.

قطر تدين محاولة اجتياح رفح

كذلك أدانت قطر التهديدات الإسرائيلية بإقتحام رفح وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي اصبحت ملاذا لمئات الالاف من النازحين، كما دعت مجلس الأمن للتحرك العاجل لوقف إسرائيل ومنعها من إرتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والإنساني، وأكدت الوزارة رفض قطر لأي محاولة للتهجير القصري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

الخارجية الأردنية تحذر من خطورة دخول إسرائيل رفح

كما حذرت وزارة الخارجية الأردنية من خطورة قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح، وأكد الناطق بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى القطاع.

ودعا السفير الاردني إلى ضرورة التحرك لمنع إسرائيل من الإستمرار بحربها المستعرة التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وشدد على قيام مجلس الأمن بمنع أي تدهور وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

الإمارات: دخول رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية خطيرة 

قالت وزارة الخارجية الإمراتية إن الهجوم يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء وأن هذه العمليات العسكرية ستؤدي إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأكدت إدانتها لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني.

الكويت تطالب  بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين.

كما أعربت الخارجية الكويتية عن قلقها الشديد بشأن المخططات الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، وجددت موقفها إتجاه رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وأكدت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين.

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"حماس": أى هجوم إسرائيلى على رفح يعنى نسف مفاوضات التبادل

تحذيرات دولية من اجتياح إسرائيل لرفح

دوليًا، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح بلا تخطيط وبتفكير قليل ستكون كارثة.

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل:"لن ندعم القيام بشئ كهذا بدون تخطيط جاد وموثوق، ودون النظر إلى اثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الأمنة للأجانب، لإن الأمر يتعلق بأكثر من مليون شخص".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم ترى دليلا واحدا على أن إسرائيل وضعت تخطيطا جادا لمثل هذه العملية.

فيما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه لا يمكن أن"يختفي الناس في غزة في الهواء"، مضيفة أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون بمثابة "كارثة إنسانية في طور التكوين".

شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على أن الوضع غير مبرر، فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عبر منصة "إكس":"نشعر بالقلق العميق إزاء إحتمال شن هجوم عسكري على رفح".

كما قالت وزيرة الخارجية الهولندية أن الوضع في رفح مقلق للغاية، ولا نري أي نتيجة للعمليات فيها من دون كارثة إنسانية أكبر.

وحذرت كذلك الأمم المتحدة من إجتياح رفح وقالت أنه سيكون له عواقب إقليمية "لا توصف" في ظل تواجد الاف النازحين الذين يعانون من ظروف قاسية، كما حذر جوزيب بوريل مسئول الخارجية بالإتحاد الأوروبي الهجوم الإسرائيلي المترقب على رفح، وقال أنه سيخلف ورائه "كارثة إنسانية لا توصف".

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واشنطن بوست: مخطط اجتياح رفح يواجه معارضة عالمية متزايدة

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