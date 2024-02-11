قبل لقاء الليلة.. 9 مواجهات مكررة بين المنتخبات فى دور المجموعات ونهائى كان

تختتم مساء اليوم الأحد، نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، حينما يلتقي منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار، في المباراة النهائية للبطولة، والتي ستجمعهما على استاد الحسن واتارا بأبيدجان.

ويطمح المنتخب الإيفواري «المضيف» لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد اللقب الثالث في تاريخه، بينما يطمح المنتخب النيجيري، لاقتناص الفوز من أجل التتويج باللقب الرابع في تاريخه.

وكان منتخب نيجيريا، قد بلغ المباراة النهائية، بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

فيما تأهل منتخب كوت ديفوار للنهائي بعد تغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها المنتخبان في هذه النسخة من البطولة بعدما التقيا من قبل في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى، والتي شهدت فوز المنتخب النيجيري على نظيره الإيفواري بهدف نظيف.

وستكون هذه هي المباراة التاسعة في تاريخ بطولات أمم أفريقيا التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

المرة الأولى، كانت في نسخة 1968 بإثيوبيا، والتي شهدت أول مباراة مكررة بين منتخبين، حيث كان منتخب غانا قد فاز على منتخب الكونغو كينشاسا (الكونغو الديمقراطية حاليا) بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول، قبل أن يفوز منتخب الكونغو بهدف نظيف في المباراة النهائية ويتوج باللقب.

المرة الثانية، كانت في نسخة 1982 التي استضافتها ليبيا، حينما التقى منتخبا غانا وليبيا في المباراة الافتتاحية للبطولة وتعادلا بهدفين لمثلهما، قبل أن يتواجها في المباراة النهائية وتعادلا 1/1 قبل أن يحسم المنتخب الغاني التتويج باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

المرة الثالثة، كانت نسخة 1988 التي أقيمت بالمغرب، حينما التقى المنتخب الكاميروني بنظيره النيجيري في الدور الأول وانتهت تلك المباراة بالتعادل 1/1، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة النهائي التي حسمها منتخب الكاميرون لصالحه بهدف نظيف.

المرة الرابعة، كانت في نسخة 1990، حينما التقى المنتخب الجزائري ونظيره النيجيري في المباراة الافتتاحية لهذه النسخة، حيث فاز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وتجدد اللقاء بينهما في المباراة النهائية، حيث فاز المنتخب الجزائري بهدف نظيف.

نسخة 2006

خامس المواجهات المكررة كانت في نسخة عام 2006 التي أقيمت بمصر، حيث فاز المنتخب المصري في دور المجموعات على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف ، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في النهائي حيث فاز منتخب الفراعنة بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

نسخة 2008

وجاءت سادس المواجهات المكررة في نسخة عام 2008، التي استضافتها غانا، حينما استهل المنتخب المصري مبارياته بالبطولة بالفوز على المنتخب الكاميروني بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في النهائي، حيث فاز المنتخب المصري بهدف نظيف.

نسخة 2013

وجاءت سابع المواجهات المكررة في نسخة عام 2013 التي أقيمت بجنوب أفريقيا، حيث تقابل منتخبا نيجيريا وبوركينا فاسو في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وفي المباراة النهائية، فاز المنتخب النيجيري بهدف دون رد.

نسخة 2019

ثامن المواجهات المكررة كانت في نسخة عام 2019 التي استضافتها مصر، حيث التقى المنتخبان الجزائري والسنغالي في دور المجموعات، وتمكن «الخضر» من انتزاع الفوز بهدف نظيف، قبل أن يكرر منتخب الجزائر فوزه على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.