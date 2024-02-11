الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة يصل القاهرة لحضور منافسات البطولة الإفريقية

الريشة الطائرة
الريشة الطائرة

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة إلى القاهرة لحضور منافسات بطولة أفريقيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري على صالة 4 باستاد القاهرة الدولي.

وكان على رأس مستقبلي "باو" كلًا من: "جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والدكتور أحمد رضا مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي للعبة.

ومن المنتظر أن يحضر "باو" منافسات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها على أن يشارك في مراسم تتويج الفائزين بميداليات وكؤوس البطولة الأفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة

يُعقد في الخامسة من مساء اليوم الأحد، الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني في أحد فنادق القاهرة، ويشهد حضور ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وسيتضمن الإجتماع الفني شروط ولوائح البطولة إضافة إلى عمل القرعة الخاصة بمنافسات الفرق سواء الرجال أو السيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

لبطولة العالم المقبلة جيف أوموكيكي السيشيلي اوغندا زامبيا

مواد متعلقة

الريشة الطائرة يعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة أفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا

وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح