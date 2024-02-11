مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطنى سيضع حلولًا لتجاوز كل التحديات الاقتصادية

ثمّن مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضع حلولا لتجاوز كل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

الحوار الوطنى سيضع حلولًا لتجاوز كل التحديات الاقتصادية

وقال "صبري"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة يوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا، وأيضا لمناقشة المشكلات الاقتصادية الآنية والتي يشعر بها جموع المصريين.



وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل من المقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات.

ستتجاوز كل التحديات فى القريب العاجل

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين علنيًا، وشفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج بأننا تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن.

وأكد الدكتور سمير صبري أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيم له رؤية، ومصر في القريب العاجل ستتجاوز كل التحديات وكل الصعوبات رغم ما يحدث في العالم من أزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات.