الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"علاقة فاضحة".. فتاة تمزق بطنها للتخلص من حملها سفاحا بالوادى الجديد.. ما القصة؟

فتاه
فتاه

«علاقة فاضحة وذنب كبير لجريمة بشعة وقعت فيها أميرة ذات السابعة عشرة عامًا عندما ارتبطت بعلاقة مشبوهة تسببت في حملها سفاحًا وحتى تنهي مأساتها قررت تمزيق بطنها أملًا في التخلص من الحمل بالوادي الجديد».. فما القصة؟.

البداية تفاصيل بشعة ارتكبتها فتاة قاصر في حق نفسها عندما سمحت لنفسها أن ترتبط بعلاقة غير مشروعة ترفضها الأديان والقانون وهي أن تعاشر نجل شقيقتها الذي يكبرها بسبعة أعوام حيث ارتبطت به بعلاقة جنسية تسببت في حملها سفاحًا.

ووجدت الفتاة نفسها عقب ذلك حامل فلم تعرف مخرج لجريمتها وحملها فلا يجوز زواجها وبسبب خوفها من الفضيحة ارتكبت جريمة أبشع حيث ذهبت واشترت سلاح طبي وحقنة بنج ودخلت غرفتها وحاولت جرح بطنها أملًا في التخلص من الجنين ولكنها عقب ذلك صرخت حتى دخلت أسرتها عليها واكتشفوا أمرها.

وعقب ذلك توجهوا بها للمستشفى، وهناك حرروا محضر يتهم ابن الأخت بهتك عرضها والتسبب في حملها سفاحًا، في القضية رقم 1979 لسنة 2023 جنايات مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وقررت النيابة إحالته لمحكمة الجنايات.

كان مركز الشرطة تلقى بلاغا من مستشفى الفرافرة بوصول «أميرة. أ»، 17 عاما، مصابة بجرح في البطن بعد أن قامت بفتح بطنها بالمنزل للتخلص من حملها سفاحا من نجل شقيقتها المتهم "محمد. ش. ض" 24 عاما، عامل.

تمزيق بطن أميرة فتاة قاصر هتك عرض مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد

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"علاقة فاضحة".. فتاة تمزق بطنها للتخلص من حملها سفاحا بالوادى الجديد.. ما القصة؟

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