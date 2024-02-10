السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رحلة "نيكولاج كوستر" من حطام "جيمي لانستر" للبحث عن "دليل المتفائل على الكوكب"

نيكولاج كوستر
نيكولاج كوستر

أصبح "نيكولاج كوستر فالداو" مشهورًا عالميًا بلعبه دور "جايمي لانستر" خلال ملحمة لعبة العروش، لكنه في الوقت الحاضر سيظهر للعالم بشكل مختلف، حيث يشارك في سلسلة وثائقية تكشف عن اهتمامه بمستقبل الأرض أكثر من اهتمامه بالدراما في الممالك السبع.

ينتظر "فالداو" ردود الأفعال حول عرض سلسلته الوثائقية الجديدة "دليل المتفائل على الكوكب"، وهي سلسلة تهتم بالمناخ والانسانية والعدالة حول العالم.

يقول كاستر فالداو، في حديثه لمجلة people: "إذا نظرت إلى 50 عامًا فقط من عمر الكوكب، سنجد القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين، والقضاء على الجوع الشديد، والحصول على التعليم، وحقوق المثليين، والحريات المدنية، أفضل بكثير مما كنا عليه قبل 50 عامًا، مؤكدًا أن هذه الامور تدفعنا للامل والعمل معًا لتحسين الوضع الخاص بما خلفه تغير المناخ.

ووفقا لـpeople، هذا هو محور مسلسله المكون من ست حلقات، والذي تم عرضه لأول مرة يوم الخميس الماضي على Bloomberg Originals وBloomberg TV ويمكن بثه على موقع Bloomberg.com وYouTube وتطبيق Bloomberg.

رحلة للبحث عن الحب والانسانية

ويصور كلا من "كوستر فالداو" وفريقه، المسلسل وهم يتنقلون عبر العالم لاستكشاف مفاهيم الإنسانية، ويشهدون قوتها عبر تطبيق الخير والحب.

وزار الممثل المرشح لجائزة إيمي 15 دولة مختلفة لتصوير مشروعه الجديد، وعلى الرغم من أنه كان سعيدًا، إلا أن الرحلات لم تكن سلسة، حيث تعرض لبعض الأمراض والعدوى بسبب زيارته لدول تشهد انتشار للفقر والاوبئة.

يقول فالداو:" "أنا أحب الناس وأحب مقابلة الناس. وبالطبع، كنت أصافح كثيرًا، وأقصد الكثير والتقطت الكثير من الجراثيم]، ولكني استمعت ولم اندم على ذلك".

البحث عن الأمل

يأمل "كوستر فالداو" أن يجد المشاهدون الإلهام في الأماكن والأشخاص الذين يزورهم في العرض لمواجهة التشاؤم الناتج عن العناوين الرئيسية المفجعة حول أزمة المناخ.

ويقول: "في كل مكان، يأتي الناس بأفكار جديدة، وحلول جديدة، وطرق جديدة لمعالجة مشاكل المناخ، يجب أن يمنحكم هذا الأمل".

ويضيف: "أرفض أن أصدق أننا على درجة من الغباء لدرجة أننا سندمر الكوكب الوحيد الذي لدينا". "لم يكن."
 

نيكولاج كوستر فالداو جايمي لانستر لعبة العروش سلسلة وثائقية الأرض الممالك السبع

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