السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "ديلر الحشيش" في منطقة الساحل بالقاهرة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في حيازة أكثر من 4 كيلو حشيش في منطقة الساحل بالقاهرة.


وأقر المتهم، أمام جهات التحقيق أن الحشيش المضبوط بحوزته، كان بقصد الإتجار، وأضاف أنه كان في طريقه لترويجه على عدد من عملاءه المعلومين لديه.


وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الحشيش لعرضه على المعمل الكيمائي لتحديد نسبة المخدر الموجودة به.

 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 4،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".

جهات التحقيق عنصر إجرامي الساحل بالقاهرة الحشيش سم شرطة الساحل

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من المخدرات بقصد الاتجار بالوراق

التحقيق مع عاطل بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار فى الوراق

حبس 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الشروق

حبس ربة منزل لحيازتها كمية من الحشيش ببولاق الدكرور

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة نصر

استمرار حبس "ديلر" لحيازته كمية من الحشيش في الشروق

حبس ديلر لحيازته "فرش حشيش" بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

أحمد موسى يكشف عن أمنية إسرائيل: القادم هو الأخطر فى القضية الفلسطينية

22 فبراير.. برلمانى يعلن خبرًا سارًا للمصريين

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

نتنياهو فى مأزق.. و"الخلالى" تحذر من مخططاته الخبيثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح