حبس "ديلر الحشيش" في منطقة الساحل بالقاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في حيازة أكثر من 4 كيلو حشيش في منطقة الساحل بالقاهرة.



وأقر المتهم، أمام جهات التحقيق أن الحشيش المضبوط بحوزته، كان بقصد الإتجار، وأضاف أنه كان في طريقه لترويجه على عدد من عملاءه المعلومين لديه.



وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الحشيش لعرضه على المعمل الكيمائي لتحديد نسبة المخدر الموجودة به.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 4،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".